Matera in Süditalien ist im Jahr 2019 Kulturhauptstadt Europas. Die Stadt zählt zu den am längsten dauerhaft von Menschen besiedelten Orten der Welt. Die Sassi, die Höhlenwohnungen von Matera werden seit 9.000 Jahren bewohnt und haben den Ort auch zu einer beliebten Filmlocation für große internationale Filmproduktionen gemacht. Während Armut, Verfall, die Abwanderung der Jugend und organisierte Kriminalität Italiens Süden prägen, wird in Matera eine gegenläufige Entwicklung spürbar. Der Film begleitet eine Gruppe junger Kreativer, die ganz bewusst wieder nach Matera zurückgekommen sind und dort das Co-Living-Kollektiv "Casa Netural" aufgebaut haben. Sie wollen mit ihren Projekten die Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen, die eine Gesellschaft im Zeitalter des Internet auch in ländlichen Regionen hat. Bildquelle: ORF/ORF/BSX Schmölzer GmbH

