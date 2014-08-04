Kulturhauptstadt - Schlaflos in Umea vom 04.08.2014Jetzt kostenlos streamen
kulturMontag
Folge 26: Kulturhauptstadt - Schlaflos in Umea vom 04.08.2014
28 Min.Folge vom 04.08.2014
Umea ist die unbekannteste europäische Kulturhauptstadt aller Zeiten, aber gewiss nicht die uninteressanteste. In der "Stadt der 1000 Birken" gibt es einige Alternativen des Zusammenlebens zu entdecken. Offen, lässig und interessiert sind die Menschen von Umea. Bildquelle: ORF/ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
kulturMontag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2