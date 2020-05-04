Kulturhauptstadt - Im Bann der Magie: Die europäische Kulturhauptstadt Galway vom 04.05.2020Jetzt kostenlos streamen
Die Stadt Galway im Westen Irlands ist Europäische Kulturhauptstadt 2020 und schnürt dafür ein fulminantes Kulturpaket. Die mit 80.000 Einwohnern relativ kleine liebenswerte Stadt ist eine von Irlands engagiertesten Städten für junge Kultur. Der Bogen spannt sich von Pop-up-Restaurants über Kunstforen bis hin zu Seiltanz-Workshops. Galway ist kultiviert, künstlerisch und unkonventionell. Die leuchtend bemalten Pubs pulsieren zu traditioneller Livemusik. Der Film von Matthias Widter und Siegfried Steinlechner portraitiert eine Stadt, die der alten Natur des Landes und seinen Traditionen verhaftet bleibt und dabei gesellschaftlich hochaktuelle und zukunftsweisende Fragen aufwirft. Galway stellt sich mit seiner historischen Landschaft und Vielsprachigkeit im Kulturjahr aber auch als außergewöhnliche Region vor, wo Künstler schon lange richtungsweisend für ihre Kultivierung waren. Über zahlreiche künstlerische Großprojekte hinaus werden zahlreiche musikalische Leckerbissen geboten. Die Theaterkunst hält überall Einzug - Musik, Tanz, Literatur und Poetik wandern in abgelegene Landstriche. Bildquelle: ORF/moviementum/
