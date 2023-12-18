Vertrieben 1938 - Erinnerungen an das Volksopernensemble vom 18.12.2023Jetzt kostenlos streamen
kulturMontag
Folge 14: Vertrieben 1938 - Erinnerungen an das Volksopernensemble vom 18.12.2023
Am 14. Dezember 2023 feiert die Volksoper Wien ihren 125. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums wird mit der Uraufführung von "Lass uns die Welt vergessen - Volksoper 1938" all jenen Mitgliedern des Hauses gedacht, die von den Nazis verjagt, verfolgt oder ermordet wurden. Denn in den ersten Monaten des Jahres 1938 dringt das aktuelle politische Geschehen in die Volksoper ein, und zwar während der Proben zur Operette "Gruß und Kuss aus der Wachau". Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1938 bringt für die Volksoper und deren Mitglieder gravierende Veränderungen mit sich: Entlassungen auf allen Ebenen des Hauses folgen. Die neue Produktion ist ein Blick in den Spiegel der Vergangenheit und stellt sich der Frage, was Intoleranz und Faschismus mit den an der Volksoper tätigen Menschen gemacht hat. Anlässlich der Uraufführung von "Lass uns die Welt vergessen" widmet sich auch die produktionsbegleitende Dokumentation dieser dunklen Periode und taucht in die Geschichte der Volksoper ein. Regie: Adriana Thunhart Bildquelle: ORF
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