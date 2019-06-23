Kulturhauptstadt - Zypern: Insel zwischen zwei Kulturen vom 23.06.2019Jetzt kostenlos streamen
kulturMontag
Folge 28: Kulturhauptstadt - Zypern: Insel zwischen zwei Kulturen vom 23.06.2019
Als Zypern 1974 politisch in zwei Teile geteilt wurde, wurden auch große Teile der Bevölkerung der Insel zwangsumgesiedelt. Griechen wurden aus dem Norden in den Süden umgesiedelt und Türken in den Norden. Die Menschen waren gezwungen, sich in einem Zustand der Ungeklärtheit einzurichten. Seither sind mehr als vierzig Jahre vergangen. Aber obwohl schon so viel Zeit verstrichen ist, wird die Überwindung der Teilung Zyperns ohne eine tragfähige Lösung dieses Problems nicht möglich sein. Der Film erzählt die Geschichte und die damit verbundenen Geschichten aus einer liebevoll-ironischen und respektvoll-intimen Alltagsperspektive seiner HauptprotagonistInnen, die auch zeigt, dass zwischen den oberflächlich sichtbaren politischen Konflikten und den tatsächlichen Problemen des Alltags große Unterschiede bestehen. Die zypriotische Stadt Paphos ist gemeinsam mit dem dänischen Aarhus Kulturhauptstadt Europas 2017. Das Programm im Kulturjahr wird auch von der Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der geteilten Insel getragen. Bildquelle: ORF/Hansjürgen Schmölzer/
