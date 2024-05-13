kulturMontag vom 13.05.2024Jetzt kostenlos streamen
kulturMontag
Folge 37: kulturMontag vom 13.05.2024
94 Min.Folge vom 13.05.2024
A g´hörige Sprôôch - Dem Vorarlberger Dialekt auf der Spur | Aufruf zu #sogamoi | Heftige politische Debatten vor den Wiener Festwochen | Festwochen-Intendant Milo Rau im Interview | Staatsziel Kultur: Bekenntnis oder hohle Phrase? | Ein kritischer Beobachter: Zum 70er von Karl Markus Gauß | Der Maler Markus Bacher im Porträt | Wechselspiele: Ganes in St. Corona
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Genre:Dokumentation
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Copyrights:© Season 1: ORF 2