Die neue "kulturMONTAG"-Reihe "hörBAR" widmet sich den spannendsten Newcomerinnen und Newcomern der heimischen Musikszene. Die erste Folge stellt die 21-jährige oberösterreichische Musikerin Sodl vor. Soeben hat Anja Sodnikar den FM4 Amadeus Award gewonnen. Die Preisverleihung findet am 7. März in der Wiener Marx Halle statt. Ihr Debütalbum "Sheepman" erscheint am 14. März. Sendungshinweis: "kulturMONTAG", 03.03.2025, 23:07 Uhr auf ORF 2

