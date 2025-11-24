Zum Inhalt springenBarrierefrei
kulturMONTAG vom 24.11.2025

ORF2Staffel 1Folge 105vom 24.11.2025
139 Min.Folge vom 24.11.2025

70 Jahre Kultur am Schirm | ORF-Stimme Angelika Lang geht in Pension | Marina Abramovic bei ihrer Retrospektive in Wien | "No way home": Neuer Roman von Starautor TC Boyle | Nestroy-Preis: Gala-Abend für Österreichs Theater | Nestory-Preisträger Nils Arztmann im Gespräch | "Krrra": Erstes Album von Nenda Neururer | Teil der ORF-Geschichte: Gerd Bacher wäre 100 | Legendär: "Falco - Helden von heute"

