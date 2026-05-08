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Land der Berge

Bergbäuerinnen in Südtirol - Einsatz und Begeisterung zur Landwirtschaft

ORF IIIStaffel 1Folge 401vom 08.05.2026
Bergbäuerinnen in Südtirol - Einsatz und Begeisterung zur Landwirtschaft

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Land der Berge

Folge 401: Bergbäuerinnen in Südtirol - Einsatz und Begeisterung zur Landwirtschaft

44 Min.Folge vom 08.05.2026

Die Doku porträtiert Südtiroler Bergbäuerinnen, die mit Engagement ihre Höfe und Traditionen bewahren. Patrizia Declara arbeitet mit großer Leidenschaft für ihren Hof, Barbara Kastlunger lebt in enger Verbundenheit mit ihren Tieren und sorgt für respektvolle Betreuung. Sophie Wagnes gestaltet die Zukunft ihres Hofes aktiv und verbindet Tradition mit Innovation. Bildquelle: ORF/GEOSFILM

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