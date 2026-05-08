Bergbäuerinnen in Südtirol - Einsatz und Begeisterung zur LandwirtschaftJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 401: Bergbäuerinnen in Südtirol - Einsatz und Begeisterung zur Landwirtschaft
44 Min.Folge vom 08.05.2026
Die Doku porträtiert Südtiroler Bergbäuerinnen, die mit Engagement ihre Höfe und Traditionen bewahren. Patrizia Declara arbeitet mit großer Leidenschaft für ihren Hof, Barbara Kastlunger lebt in enger Verbundenheit mit ihren Tieren und sorgt für respektvolle Betreuung. Sophie Wagnes gestaltet die Zukunft ihres Hofes aktiv und verbindet Tradition mit Innovation. Bildquelle: ORF/GEOSFILM
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