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Land der Berge

Sprachen der Berge: Von Walsern, Wäldern und Rheintalern

ORF IIIStaffel 1Folge 382vom 10.04.2026
Sprachen der Berge: Von Walsern, Wäldern und Rheintalern

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Land der Berge

Folge 382: Sprachen der Berge: Von Walsern, Wäldern und Rheintalern

45 Min.Folge vom 10.04.2026

Die Doku beleuchtet die große Dialektvielfalt Vorarlbergs, geprägt von Regionen wie Walsergemeinden, Bregenzerwald und Rheintal. Porträts u. a. von Johannes Strolz zeigen die enge Verbindung von Sprache, Herkunft und Identität. Dialekt ist hier lebendig und Ausdruck regionaler Vielfalt. Bildquelle: ORF/RANFILM

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