Sprachen der Berge: Von Walsern, Wäldern und RheintalernJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 382: Sprachen der Berge: Von Walsern, Wäldern und Rheintalern
45 Min.Folge vom 10.04.2026
Die Doku beleuchtet die große Dialektvielfalt Vorarlbergs, geprägt von Regionen wie Walsergemeinden, Bregenzerwald und Rheintal. Porträts u. a. von Johannes Strolz zeigen die enge Verbindung von Sprache, Herkunft und Identität. Dialekt ist hier lebendig und Ausdruck regionaler Vielfalt. Bildquelle: ORF/RANFILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Land der Berge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3