Sprachen der Berge: Vom Pongau, Pinzgau und LungauJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 381: Sprachen der Berge: Vom Pongau, Pinzgau und Lungau
44 Min.Folge vom 10.04.2026
Die Doku "Sprache der Berge“ zeigt die Dialekte im Süden Salzburgs. In abgelegenen Regionen wie dem Lungau haben sich eigene Sprachformen erhalten, während sie in Zentren durch Zuzug verändert sind. Künstler wie Anna-Lena Obermoser und Stefan Schipflinger nutzen Mundart, um regionale Sprache und Kultur sichtbar zu machen. Bildquelle: ORF/RANFILM
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