Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Sprachen der Berge: Vom Pongau, Pinzgau und Lungau

ORF IIIStaffel 1Folge 381vom 10.04.2026
Sprachen der Berge: Vom Pongau, Pinzgau und Lungau

Sprachen der Berge: Vom Pongau, Pinzgau und LungauJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 381: Sprachen der Berge: Vom Pongau, Pinzgau und Lungau

44 Min.Folge vom 10.04.2026

Die Doku "Sprache der Berge“ zeigt die Dialekte im Süden Salzburgs. In abgelegenen Regionen wie dem Lungau haben sich eigene Sprachformen erhalten, während sie in Zentren durch Zuzug verändert sind. Künstler wie Anna-Lena Obermoser und Stefan Schipflinger nutzen Mundart, um regionale Sprache und Kultur sichtbar zu machen. Bildquelle: ORF/RANFILM

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen