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Land der Berge

Auf Höfen und Almen im Gsiesertal

ORF IIIStaffel 1Folge 402vom 08.05.2026
Auf Höfen und Almen im Gsiesertal

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Land der Berge

Folge 402: Auf Höfen und Almen im Gsiesertal

45 Min.Folge vom 08.05.2026

Das Gsiesertal in Südtirol zeigt sanfte Almen, alte Höfe und Menschen, die eng mit Natur und Tradition verbunden sind. Porträtiert werden eine Sennerin, ein Bauer, der ein historisches Haus restauriert, und ein Landwirt mit moderner Seilbahn. Auch Biwaks am Schwarzsee und Bräuche wie Herz-Jesu-Feuer und Goaßlschnöllen vermitteln ein Tal, das seine Ursprünglichkeit bewahrt. Die Doku zeigt eindrucksvolle Bilder und persönliche Geschichten, die den besonderen Charakter dieser Region zeigen. Bildquelle: ORF/Mannicam

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