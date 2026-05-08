Auf Höfen und Almen im GsiesertalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 402: Auf Höfen und Almen im Gsiesertal
45 Min.Folge vom 08.05.2026
Das Gsiesertal in Südtirol zeigt sanfte Almen, alte Höfe und Menschen, die eng mit Natur und Tradition verbunden sind. Porträtiert werden eine Sennerin, ein Bauer, der ein historisches Haus restauriert, und ein Landwirt mit moderner Seilbahn. Auch Biwaks am Schwarzsee und Bräuche wie Herz-Jesu-Feuer und Goaßlschnöllen vermitteln ein Tal, das seine Ursprünglichkeit bewahrt. Die Doku zeigt eindrucksvolle Bilder und persönliche Geschichten, die den besonderen Charakter dieser Region zeigen. Bildquelle: ORF/Mannicam
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