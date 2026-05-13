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Land der Berge

Almgeschichten aus Oberösterreich

ORF IIIStaffel 1Folge 407vom 13.05.2026
Almgeschichten aus Oberösterreich

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Land der Berge

Folge 407: Almgeschichten aus Oberösterreich

47 Min.Folge vom 13.05.2026

Almen sind tief in der oberösterreichischen Kultur verwurzelt. Sie sind nicht nur wirtschaftliche Produktionsstätten, sondern auch Orte der Begegnung, des Austauschs und des persönlichen Wachstums. Ein besonderer Höhepunkt dieser Produktion ist ein Besuch auf der Hutterer Hös: Die Almbauern haben es sich hier zur Aufgabe gemacht, die Pustertaler Sprinzen, eine beinahe ausgestorbene Rinderrasse, zu erhalten. Auch für Erwin Engleitner, den Almbauern auf der Hinteren Sandlingalm, könnte es keinen schöneren Beruf geben. In seiner Freizeit ist er mit seinen Freunden am liebsten beim "Paschen" – das hat die Musiker auch schon nach China geführt. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

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