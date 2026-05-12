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Land der Berge

Almgeschichten aus der Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 405vom 12.05.2026
Almgeschichten aus der Steiermark

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Land der Berge

Folge 405: Almgeschichten aus der Steiermark

46 Min.Folge vom 12.05.2026

Die steirischen Almen gelten als Orte der Ruhe und Ursprünglichkeit. Für die Almbauern und Almbäuerinnen bedeuten die Sommermonate jedoch vor allem intensive Arbeit. Die "Land der Berge"-Produktion begleitet sie von der Veitsch bis ins Ennstal und zeigt ein facettenreiches Leben zwischen Natur, Viehwirtschaft und gelebtem Brauchtum. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

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