Almgeschichten aus der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 405: Almgeschichten aus der Steiermark
46 Min.Folge vom 12.05.2026
Die steirischen Almen gelten als Orte der Ruhe und Ursprünglichkeit. Für die Almbauern und Almbäuerinnen bedeuten die Sommermonate jedoch vor allem intensive Arbeit. Die "Land der Berge"-Produktion begleitet sie von der Veitsch bis ins Ennstal und zeigt ein facettenreiches Leben zwischen Natur, Viehwirtschaft und gelebtem Brauchtum. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh
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Land der Berge
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