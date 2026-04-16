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Land der Berge

Schafe - Die heimlichen Helden der Almen

ORF IIIStaffel 1Folge 385vom 16.04.2026
Schafe - Die heimlichen Helden der Almen

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Land der Berge

Folge 385: Schafe - Die heimlichen Helden der Almen

42 Min.Folge vom 16.04.2026

Oft unterschätzt, aber seit Jahrtausenden an unserer Seite: Schafe. Sie sichern das Leben auf den Almen, festigen mit ihren "goldenen Klauen" den Boden, verhindern Verbuschung und leisten damit wichtigen Schutz vor Naturgefahren. Zugleich sind sie soziale, erstaunlich kluge Tiere. Diese "Land der Berge"-Produktion erzählt ihre Geschichte – von früher bis heute. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

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