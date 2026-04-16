Schafe - Die heimlichen Helden der AlmenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 385: Schafe - Die heimlichen Helden der Almen
42 Min.Folge vom 16.04.2026
Oft unterschätzt, aber seit Jahrtausenden an unserer Seite: Schafe. Sie sichern das Leben auf den Almen, festigen mit ihren "goldenen Klauen" den Boden, verhindern Verbuschung und leisten damit wichtigen Schutz vor Naturgefahren. Zugleich sind sie soziale, erstaunlich kluge Tiere. Diese "Land der Berge"-Produktion erzählt ihre Geschichte – von früher bis heute. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh
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Land der Berge
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