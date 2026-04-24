Bergsteigerdörfer in Tirol - Vom Leben in Steinberg am Rofan und SellraintalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 391: Bergsteigerdörfer in Tirol - Vom Leben in Steinberg am Rofan und Sellraintal
46 Min.Folge vom 24.04.2026
Die Bergsteigerdörfer in Tirol stehen für naturnahen Urlaub, Ruhe und traditionsverbundenen Alpintourismus abseits des Massentourismus. Voraussetzung für die Auszeichnung durch den Alpenverein ist der aktive Schutz der Natur durch die Dorfgemeinschaft. Die Sendung porträtiert das Sellraintal und Steinberg am Rofan und zeigt, wie engagiert die Bewohnerinnen und Bewohner diese Idee mit ihren Chancen und Herausforderungen leben. Bildquelle: ORF/IP Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Land der Berge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3