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Land der Berge

Bergsteigerdörfer in Tirol - Vom Leben in Steinberg am Rofan und Sellraintal

ORF IIIStaffel 1Folge 391vom 24.04.2026
Bergsteigerdörfer in Tirol - Vom Leben in Steinberg am Rofan und Sellraintal

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Land der Berge

Folge 391: Bergsteigerdörfer in Tirol - Vom Leben in Steinberg am Rofan und Sellraintal

46 Min.Folge vom 24.04.2026

Die Bergsteigerdörfer in Tirol stehen für naturnahen Urlaub, Ruhe und traditionsverbundenen Alpintourismus abseits des Massentourismus. Voraussetzung für die Auszeichnung durch den Alpenverein ist der aktive Schutz der Natur durch die Dorfgemeinschaft. Die Sendung porträtiert das Sellraintal und Steinberg am Rofan und zeigt, wie engagiert die Bewohnerinnen und Bewohner diese Idee mit ihren Chancen und Herausforderungen leben. Bildquelle: ORF/IP Film

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