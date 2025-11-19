Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Landleben

Landleben: Im Kaunertal

ORF IIIStaffel 1Folge 210vom 19.11.2025
Landleben: Im Kaunertal

Landleben: Im KaunertalJetzt kostenlos streamen

Landleben

Folge 210: Landleben: Im Kaunertal

31 Min.Folge vom 19.11.2025

Wild und romantisch zieht sich das Kaunertal durch die Ötztaler Alpen. Das einst entrückte und verschlossene Tal ist heute längst zu allen Jahreszeiten vom Tourismus erobert. Doch man kann hier noch Sommer erleben, die so sind, wie wir uns den klassischen Almsommer ausmalen: flirrende Hitze, strahlend blauer Himmel, Zirpen rund um einen im Gras. Regisseur Christian Papke zeigt, wie die angestammten Menschen hier neben der vielen harten Arbeit, die die Bergbauern nach wie vor verrichten, die warme Jahreszeit genießen. Wer nach getaner Arbeit vom Bankerl aus ins Tal blicken und der Sonne beim Untergehen zuschauen kann, der hat das Gefühl, den Tag wirklich genützt zu haben. Bildquelle: APA-Images / OTS / Sebastian Frölich | ORF/Papke Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Landleben
ORF III
Landleben

Landleben

Alle 1 Staffeln und Folgen