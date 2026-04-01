Landleben
Folge 248: In Filzmoos
46 Min.Folge vom 01.04.2026
Bevor Filzmoos vom Tourismus geprägt wurde, lebten die Menschen hier vor allem von ihren Bergbauern. Noch heute bewahren kleine Rückzugsbereiche diese Tradition. Christian Papke zeigt im Pongau Familien, die Almen bewirtschaften und trotz harter Arbeit täglich ein Eins-Sein mit der Natur erleben. Bildquelle: ORF/PAPKEFILM/Christian Papke
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