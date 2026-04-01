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Landleben

In Filzmoos

ORF IIIStaffel 1Folge 248vom 01.04.2026
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Landleben

Folge 248: In Filzmoos

46 Min.Folge vom 01.04.2026

Bevor Filzmoos vom Tourismus geprägt wurde, lebten die Menschen hier vor allem von ihren Bergbauern. Noch heute bewahren kleine Rückzugsbereiche diese Tradition. Christian Papke zeigt im Pongau Familien, die Almen bewirtschaften und trotz harter Arbeit täglich ein Eins-Sein mit der Natur erleben. Bildquelle: ORF/PAPKEFILM/Christian Papke

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