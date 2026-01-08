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Landleben

Winter im Almenland

ORF IIIStaffel 1Folge 221vom 08.01.2026
Winter im Almenland

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Folge 221: Winter im Almenland

45 Min.Folge vom 08.01.2026

Nahe der steirischen Teichalm erstreckt sich das Almenland, eine Gegend, die zu allen Jahreszeiten zum Wandern und Verweilen einlädt. Rund um die Gemeinden Passail, Fladnitz, Sankt Kathrein und Gasen gehen die Menschen im dort eingerichteten Naturpark noch bedachter mit dem Naturerbe um als sonst. Gestalter Wolfgang Scherz hat in dieser Produktion filmisch festgehalten, wie die Menschen hier im Winter leben – teils mit der bäuerlichen Arbeit außer Haus und im Haus, die diese Saison traditionell mit sich bringt, teils in der Freizeit, wo die weiße Pracht für eine willkommene Abwechslung im Jahreszeitenrhythmus sorgt. Bildquelle: ORF/WOLFGANG SCHERZ/Mellacher

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