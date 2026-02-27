Landleben
Folge 238: Rund um Seewiesen
45 Min.Folge vom 27.02.2026
Winter am Hochschwab. Wenn Schnee und Kälte das Land fest im Griff haben, zeigt sich, was Gemeinschaft wirklich bedeutet – auf der Piste, bei der Jagd, im Stall und im Proberaum. Eine Reise in ein Leben, das gerade im Winter zusammenrückt. Regie: Michael Weinmann Redaktion: Stephan Bydlinski Bildquelle: ORF/Michael Weinmann
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