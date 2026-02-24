Landleben
Folge 236: Winter am Schneeberg
Der Schneeberg ist mehr als ein Berg. Er ist Heimat, Orientierungspunkt und Identitätsgeber für jene, die in seinem Schatten leben. Die Landleben Neuproduktion begleitet Menschen durch die kalte Jahreszeit und erzählt von ihrem Alltag zwischen Tradition, Verantwortung und Natur. Ob Bergbauern, Forstwirte, Bergretter oder Bewahrer alter Handwerkskunst – sie alle verbindet eine tiefe Beziehung zum Berg. „Wenn man ihn wieder sieht, dann ist man wieder daheim,“ sagt Michael Arnold. Am Postlhof zeigt sich, wie wichtig das Miteinander ist, um einen Betrieb in die Zukunft zu führen. „Allein würd‘ man’s nicht packen.“ Der Film blickt auch auf selten gewordene Handwerke wie die wasserbetriebene Schneeberger Säge und auf kulturelles Erbe, das im gemeinsamen Singen weiterlebt. Gleichzeitig macht er die Kraft und die Gefahren des Winters sichtbar. „Der Berg wird oft unterschätzt“, warnt Bergretter Gerhard Kirschner – und doch zieht er an: „Er zieht einen immer rauf.“ Bildquelle: ORF/PAMMER FILM
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