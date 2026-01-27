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Landleben

Bergwinter in Kleinarl

ORF IIIStaffel 1Folge 227vom 27.01.2026
Bergwinter in Kleinarl

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Folge 227: Bergwinter in Kleinarl

31 Min.Folge vom 27.01.2026

Winter in Kleinarl: Für die Menschen, die hier aufgewachsen sind, eine harte, aber auch berauschend schöne Jahreszeit. Zusammenkommen, die Natur und die Ruhe von der harten Arbeit im Jahreskreislauf genießen - Sportarten wie das Eisstockschießen sind beliebte gesellschaftliche Treffpunkte, wo es nicht primär um das Gewinnen geht, sondern um den angeregten Austausch zwischen den Menschen. Eisstockschießen, Schneemann bauen und Schlittenfahren – oft werden Schlittschuhe, Schlitten und anderes Sportgerät noch von den Großeltern verwendet. Winteridylle, porträtiert von Gestalter Christian Papke. Bildquelle: ORF/PAPKEFILM

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