Landleben
Folge 233: A Gaudi im Krakautal
31 Min.Folge vom 10.02.2026
Das steirische Krakautal bei Murau bietet nicht nur malerische Landschaften, sondern zur Faschingszeit auch eine außergewöhnliche "Gaudi". Mit viel Hingabe gehen die Menschen hier ihren Faschingsbräuchen nach, nähen Kostüme, schnitzen Masken und kommen zum Höhepunkt der "fünften Jahreszeit“ zusammen. Seit Generationen wird das Faschingsbrauchtum hier überliefert und erzählt daher auch viel über die Lebensgewohnheiten und Geschichte der Krakauerinnen und Krakauer. Regie: Wolfgang Niedermair Foto: ORF/Wolfgang Niedermair
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