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Landleben

A Gaudi im Krakautal

ORF IIIStaffel 1Folge 233vom 10.02.2026
A Gaudi im Krakautal

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Folge 233: A Gaudi im Krakautal

31 Min.Folge vom 10.02.2026

Das steirische Krakautal bei Murau bietet nicht nur malerische Landschaften, sondern zur Faschingszeit auch eine außergewöhnliche "Gaudi". Mit viel Hingabe gehen die Menschen hier ihren Faschingsbräuchen nach, nähen Kostüme, schnitzen Masken und kommen zum Höhepunkt der "fünften Jahreszeit“ zusammen. Seit Generationen wird das Faschingsbrauchtum hier überliefert und erzählt daher auch viel über die Lebensgewohnheiten und Geschichte der Krakauerinnen und Krakauer. Regie: Wolfgang Niedermair Foto: ORF/Wolfgang Niedermair

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