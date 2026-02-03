Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landleben

Am Wildkogel

ORF III Staffel 1 Folge 228 vom 03.02.2026
Am Wildkogel

Landleben

Folge 228: Am Wildkogel

47 Min. Folge vom 03.02.2026

Am Weyerhof, der seit 900 Jahren am 2.200 Meter hohen Wildkogel in den Kitzbüheler Alpen schon unzählige Gäste gesehen hat, kämpft Wirt Franz Meilinger im Winter mit den Schneemassen. Auch Gams- und Rotwild finden kaum Nahrung, weshalb Jäger wie Michael Lagger die Tiere unterstützen. Im Tal bemüht sich der Verein Tauriska Brauchtum und Alltagskultur zu bewahren, währendessen auch bei eisigen Temperaturen zum Ausgleich neben der harten Arbeit auf den Pisten lang zusammengesessen und musiziert wird. Foto: ORF/Papke Film

ORF III
