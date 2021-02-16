Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 16. Februar 2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 1vom 16.02.2021
Die Show vom 16. Februar 2021

Late Night Berlin meldet sich zurück aus der Winterpause, zurück vom Anfang des letzten Lockdowns mitten rein in denselben. Dennoch haben wir eine sensationelle Sendung zusammengestellt, mit geheimen Bildern aus dem Clubhouse, mit Kindern, die Rapper ins Kreuzverhör nehmen und mit einem gesprächigen Jan Delay. Am Ende gibt es noch eine WELTPREMIERE von Mine, die ihren neuen Song “Mein Herz” performen wird.

