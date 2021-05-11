Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 11. Mai 2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 13
Die Show vom 11. Mai 2021

Folge 13: Die Show vom 11. Mai 2021

59 Min.Ab 12

Axel Stein versucht mit Hilfe der "Late Night Berlin"-Marktforschung neue Filmgenres für sich zu entdecken, Nora Tschirner hat nicht nur ihr neue Serie "The Mopes" dabei, sondern auch viel Gerümpel für eBay, Marteria duelliert sich mit Nora beim Dad-Joke raten und Jakob könnte beinahe vielleicht bei seiner Suche nach einem neuen Outfit fündig geworden sein.

