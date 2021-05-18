Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2021Folge 14vom 18.05.2021
Klaas quält Kinofans (und Hauptakteur Axel Stein) mit einer weiteren Runde Filmgenre-Marktforschung. Sarah Connor spricht nicht nur über ihre Zeit als Praktikantin bei Big Brother, sondern gibt auch ihren neuen Song zum Besten. Und Klaas versucht während der Sendung durch den Handel mit Kryptowährung reich zu werden, während Jakob weiterhin nach einem neuen Style für sich sucht.

