Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 06. April 2021

Die Show vom 06. April 2021

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 8: Die Show vom 06. April 2021

55 Min.Ab 12

Fynn Kliemann & Olli Schulz geben ein Update vom Hausboot, Caspar & Drangsal kommen "Mit Verachtung" vorbei, Katrin Bauerfeind hat hoffentlich Hunger und kuriose Charaktere mitgebracht, Disarstar feat. Dazzit bespielen unsere Bühne - und Jakob sucht noch immer nach seinem neuen Look. (Spoiler: Das heutige Outfit wird's wohl nicht werden.)

