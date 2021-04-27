Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 27. April 2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 11
Die Show vom 27. April 2021

Folge 11: Die Show vom 27. April 2021

58 Min.Ab 12

Während sich H.P. Baxxter und Klaas ganz tief in unsere Herzen shouten, muss der arme, geprankte Jakob leider heute seinem lang gehegtem Traum (RBB-Promi sein) wohl eine Absage erteilen. Außerdem: Was passieren kann, wenn man drei Uhr nachts noch wach ist, besingen LEA und Mark Forster auf der Showbühne mit ihrem neuen Song "Drei Uhr Nachts".

