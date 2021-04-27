Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 11: Die Show vom 27. April 2021
58 Min.Ab 12
Während sich H.P. Baxxter und Klaas ganz tief in unsere Herzen shouten, muss der arme, geprankte Jakob leider heute seinem lang gehegtem Traum (RBB-Promi sein) wohl eine Absage erteilen. Außerdem: Was passieren kann, wenn man drei Uhr nachts noch wach ist, besingen LEA und Mark Forster auf der Showbühne mit ihrem neuen Song "Drei Uhr Nachts".
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben