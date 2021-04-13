Die Show vom 13. April 2021Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 9: Die Show vom 13. April 2021
58 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12
Unsere Lieblingsmitarbeiter:innen Pauline & Romeo knöpfen sich Shirin David vor, Anke Engelke & Teddy Teclebrhan berichten von ihrer Lach-Askese, es gibt den zweiten Teil von "Weird Germany" und da Jakob und sein Outfit heute nicht wirklich was zur Sendung beizutragen haben, gibt es eine Special Appearance vom grandiosen Antoine inkl. Hörprobe seines neuesten Hits "Mona Lisa"!
