Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 13. April 2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 9vom 13.04.2021
Die Show vom 13. April 2021

Folge 9: Die Show vom 13. April 2021

58 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12

Unsere Lieblingsmitarbeiter:innen Pauline & Romeo knöpfen sich Shirin David vor, Anke Engelke & Teddy Teclebrhan berichten von ihrer Lach-Askese, es gibt den zweiten Teil von "Weird Germany" und da Jakob und sein Outfit heute nicht wirklich was zur Sendung beizutragen haben, gibt es eine Special Appearance vom grandiosen Antoine inkl. Hörprobe seines neuesten Hits "Mona Lisa"!

