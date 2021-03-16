Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 5: Die Show vom 16. März 2021
50 Min.Ab 12
Diesmal im "Late Night Berlin"-Angebot: Michi Beck & Smudo mit der Luca-App im Talk, RIN mit seiner Single "Meer" erstmals auf einer TV-Bühne (mit special Support von Giant Rooks) und die von Klaas, Anke Engelke und Kostja Ullmann verfilmten kuriosen Beobachtungen in Deutschland (Stichwort: Hausschuhe, Thermomix und Alkohol zu jedem Anlass).
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben