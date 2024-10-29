Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Marc Hosemann und Tom Schilling zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 22vom 29.10.2024
Marc Hosemann und Tom Schilling zu Gast

53 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Willkommen zur Grusel-Ausgabe von Late-Night-Berlin! Dem Anlass angemessen hat Klaas seine Mitarbeiter:innen verkleidet (als Ur-Berliner), einen Halloween-Vibe-Check auf Berlins Straßen durchgeführt und Marc Hosemann & Tom Schilling zu ihrem neun Filmprojekt befragt, das sich um einen fiktiven Mörder dreht. So viel sei gesagt: der Überraschungsgast war trotz seines furchteinflößenden (und mehrfach prämierten) Bizeps noch die harmloseste Sensation.

ProSieben
