Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 17: Interview mit Billie Eilish und die Wolter Twins zu Gast
52 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12
Late Night Berlin, oder wat! Klaas bekommt allerlei illustren Besuch, (wir sagen "WOL" ihr sagt "TERS"), das Oktoberfest kommt ins Studio hineingeschneit und Klaas' Ausflug ins Diner entpuppt sich spontan als Gespräch mit einem der supersten Superstars unserer Zeit: Billie Eilish!
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
12
