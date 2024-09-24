Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Interview mit Billie Eilish und die Wolter Twins zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 17vom 24.09.2024
52 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12

Late Night Berlin, oder wat! Klaas bekommt allerlei illustren Besuch, (wir sagen "WOL" ihr sagt "TERS"), das Oktoberfest kommt ins Studio hineingeschneit und Klaas' Ausflug ins Diner entpuppt sich spontan als Gespräch mit einem der supersten Superstars unserer Zeit: Billie Eilish!

