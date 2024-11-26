Martin Rütter zu Gast und das Pizza-Taxi von Joko & KlaasJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 26: Martin Rütter zu Gast und das Pizza-Taxi von Joko & Klaas
52 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Bei dieser Folge Late Night Berlin können alle etwas lernen: Joko und Klaas zum Beispiel, wie man Pizza bäckt und ausliefert (so jedenfalls nicht), Hunde, wie man sich benimmt (danke Martin Rütter) und Musikfans, wie man Gänsehaut bekommt (Shoutout an Good Neighbours). Gern geschehen!
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben