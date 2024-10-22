Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Sophie Passmann zu Gast und Klaas' Berliner Bootcamp

ProSiebenStaffel 2024Folge 21vom 22.10.2024
52 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

In dieser Folge Late Night Berlin steckt mehr Kultur als in eurem letzten Museumsbesuch (gebt es zu, ihr seid da eh nur gelangweilt durchgeirrt): Sophie Passmann erzählt von ihrem neuen Theaterstück, ein gesellschaftskritischer Überraschungsgast hinterfragt soziale Konventionen und Klaas bildet neue Berliner Originale aus.

ProSieben
