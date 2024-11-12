Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Teddy Teclebrhan und Caro Daur zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 24vom 12.11.2024
53 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Die aktuelle Folge Late Night Berlin beinhaltet eine Auswahl feinst kuratierter Duos! Bei seiner neuen Dating-Show verbindet Klaas Francine und Jerome mit gemeinsamen Cringe-Momenten, Teddy Teclebrhan und Caro Daur präsentieren ihr neues gemeinsames Projekt und Marsimoto verschmilzt auf der Bühne mit seinem neuen Song.

