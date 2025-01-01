Legacies
Folge 11: Die große Talentshow
41 Min.Ab 12
An der Salvatore School steht eine große Talentshow bevor und die Schüler stürzen sich eifrig in die Vorbereitungen. Doch als ein zunächst harmlos wirkendes Einhorn auftaucht, benehmen sich plötzlich einige von ihnen extrem seltsam. Wie sich herausstellt, wurden sie von kleinen Schnecken befallen, die in den menschlichen Verstand eindringen. Gemeinsam mit Dorian und Landon sucht Hope nun nach einem Weg, die Schülerschaft von den Parasiten zu befreien.
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen