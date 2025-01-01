Legacies
Folge 6: Geliebte Mombie
41 Min.Ab 16
Der Ehrenrat hat beschlossen, dass Landon die Salvatore School umgehend verlassen muss. Rafael ist davon ganz und gar nicht begeistert und macht Hope für diese Entscheidung verantwortlich. Trotz allem benötigt er jedoch dringend ihre Hilfe. Lizzie und Josie stecken derweil mitten in den Vorbereitungen für ihren 16. Geburtstag, der mit einer großen Party gefeiert werden soll. Doch dann taucht plötzlich ihre totgeglaubte Mutter in der Schule auf ...
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
