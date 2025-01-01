Warum war Hope in deinen Träumen?Jetzt kostenlos streamen
Legacies
Folge 9: Warum war Hope in deinen Träumen?
40 Min.Ab 12
Landon ist zurück an der Salvatore School. Alaric berichtet seinen Schützlingen von einem weiteren gefährlichen Malivore-Artefakt, das ein abscheuliches Monster hervorrufen könnte. Bereits wenig später treibt eine Nachthexe an der Schule ihr Unwesen, die bei Schülern und Lehrern grauenvolle Albträume auslöst. Um die Kreatur zu töten, entwickelt Hope einen riskanten Plan ...
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
