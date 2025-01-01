Der Junge, der noch so viel Gutes tun wollteJetzt kostenlos streamen
Legacies
Folge 13: Der Junge, der noch so viel Gutes tun wollte
41 Min.Ab 12
Rafael, MG und Landon sind spurlos verschwunden. Hope macht sich deshalb gemeinsam mit Alaric auf den Weg, um ihre Freunde, die möglicherweise in großer Gefahr sind, zu suchen. Wenig später finden sie Rafael, der zwar nur leicht verletzt ist, sich jedoch nicht an die jüngsten Ereignisse erinnern kann. Als sein Gedächtnis nach und nach zurückkommt, befördert das schreckliche Ereignisse zutage.
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen