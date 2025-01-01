Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5
Folge 5: Malivore

41 Min.Ab 12

Alaric möchte einen Ehrenrat bestehend aus einem Werwolf, einem Vampir und einer Hexe gründen, der die Schülerschaft in wichtigen Belangen vertreten soll. Während Lizzie bereits siegessicher ihre Antrittsrede probt, bekommt sie unerwartete Konkurrenz. Landon muss sich derweil einigen Tests unterziehen, um herauszufinden, ob er übernatürliche Kräfte besitzt. Denn die Ergebnisse sollen über seinen Verbleib an der Salvatore School entscheiden.

