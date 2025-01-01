Legacies
Folge 12: Die Mumie
41 Min.Ab 12
Alaric stellt einen Suchtrupp zusammen, um die Urne wiederzufinden, die er - von Parasiten ferngesteuert - in den Fluss geworfen hat. Das magische Artefakt scheint jedoch spurlos verschwunden, und die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Denn schon bald wird die gesamte Stadt von einer schrecklichen Hornissenplage heimgesucht. Außerdem begegnet Dorian einer furchteinflößenden Mumie, die es ebenfalls auf die Urne abgesehen hat ...
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
