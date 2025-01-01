Legacies
Folge 8: Das große Vergessen
40 Min.Ab 12
Hope vermutet, dass Landon in großen Schwierigkeiten steckt. Um ihm zu helfen, greift sie schließlich zu drastischen Mitteln. Als Alaric von Hopes Plan erfährt, beschließt er, sie zu begleiten. Dabei machen die beiden eine interessante Entdeckung. Landon hat derweil seine Mutter aufgespürt. Doch das lang ersehnte Aufeinandertreffen verläuft anders, als erwartet.
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
