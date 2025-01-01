Legacies
Folge 16: Es gibt immer ein Schlupfloch
41 Min.Ab 12
Während sich Alaric und Dorian endlich versöhnt haben, erwartet Hope und ihre Freunde eine böse Überraschung: Triad Industries ist es gelungen, die Salvatore School einzunehmen und ihre übernatürlichen Fähigkeiten außer Kraft zu setzen. Auf der Suche nach dem verschwundenen Kelch, einem magischen Artefakt, ist ihnen jedes Mittel recht. Doch so leicht geben sich die Schüler nicht geschlagen.
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
