Legacies

Der Tod klopft an

Staffel 1Folge 7
Der Tod klopft an

Legacies

Folge 7: Der Tod klopft an

41 Min.Ab 12

Ausgerechnet zum alljährlichen Gedenktag treibt ein fieser Nekromant sein Unwesen an der Salvatore School. Auf der Suche nach dem Dolch erweckt er Rafaels tote Freundin Cassie wieder zum Leben. Hope stellt die Kreatur zur Rede, um mehr über die Hintergründe seiner Taten zu erfahren. Mit MGs Hilfe versucht sie sogar, in das Unterbewusstsein des Nekromanten einzudringen. Rafael wird währenddessen von seinen Schuldgefühlen übermannt. Er sucht daraufhin Rat bei Dr. Saltzman.

