Legacies
Folge 11: Schlimme Erinnerungen
41 Min.Ab 12
Die Schüler der Salvatore School wollen Cleos Fähigkeiten nutzen, um sich im Kampf gegen Malivores Monster einen Vorteil zu verschaffen. Hope entwickelt daraufhin einen Plan, der genauso brillant wie gefährlich ist. Derweil versuchen Lizzie und MG, hinter Finchs Geheimnis zu kommen. Doch dafür müssen sie tief in deren Erinnerungen eintauchen ...
