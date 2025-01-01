Legacies
Folge 5: Was es auch kosten mag
41 Min.Ab 12
Hope ist verzweifelt, weil Landon spurlos verschwunden ist. Die gesamte Salvatore School setzt deshalb alles daran, ihn zurückzubringen. Doch dafür muss sich Hope einigen Gefahren stellen. Währenddessen spielt Josie mit dem Gedanken, die Schule zu wechseln, was ihre Schwester Lizzie um jeden Preis verhindern möchte. Dafür benötigt sie allerdings MGs Hilfe ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen