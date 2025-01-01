Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Halt mich fest!

WarnerStaffel 3Folge 4
Halt mich fest!

Halt mich fest!Jetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 4: Halt mich fest!

41 Min.Ab 12

Während Hope und Landon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen wollen, schwebt MG in großer Gefahr. Derweil versuchen Alaric und seine Schüler, den Plan des Nekromanten zu durchkreuzen und die Schar von Monstern, die Mystic Falls in Atem hält, zu besiegen. Doch dafür müssen sie ihre gesamten Kräfte gebündelt einsetzen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen