Staffel 3Folge 2
Folge 2: Abschiede sind scheiße

41 Min.Ab 12

Alaric und die Schüler suchen fieberhaft nach einem Plan, um Rafael vor dem Tod zu bewahren. Hope findet schließlich eine Lösung, die jedoch nicht ganz ungefährlich für Landon ist. Währenddessen versucht der Nekromant, Alyssa für seine Zwecke einzuspannen. Doch die Verhandlungen mit ihr gestalten sich schwieriger als gedacht.

