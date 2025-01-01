Legacies
Folge 1: Wir sind unwürdig
41 Min.Ab 12
Alaric ist verzweifelt, da weder Hope noch Landon nach ihrem gefährlichen Experiment bei Bewusstsein sind. Gemeinsam mit Rafael stellt er den Nekromaten zur Rede, um herauszufinden, wie er die beiden zurückholen kann. Derweil organisiert MG einen Wandertag, um das Gemeinschaftsgefühl an der Salvatore School zu stärken.
